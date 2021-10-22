Bilecik Valisi Kızılkaya'dan Bozüyük ilçesinde inceleme

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozüyük ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Kızılkaya'yı, Bozüyük ziyaretinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile daire müdürleri karşıladı.

Kaymakam Öztürk'ten ilçe ve asayişi hakkında brifing alan Kızılkaya daha sonra Bozüyük Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve beraberindekilerle bir süre görüşerek, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kızılkaya, Öztürk ve beraberindekilerle inşaatı tamamlanmak üzere olan 250 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesinde incelemede bulunarak, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve ilgililerden bilgi aldı.

Yapımı tamamlanan bin 500 seyirci kapasiteli Bozüyük Merkez Spor Salonunda da incelemede bulunan Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den bilgi alarak, Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Zeynep Gözgen ile masa tenisi oynadı.