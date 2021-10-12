Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bilecik'te sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle güzel görüntüler meydana geldi.

Sabah erken saatlerden itibaren kentte etkili olan sis, merkeze bağlı Orhangazi, İstasyon ve Osmangazi mahalleleri ile Karasu Vadisi'nde "sis denizi" oluşturdu.

Sis dolayısıyla görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye düştü.

Polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.