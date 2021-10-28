Bilecik'te yasa dışı av yapan 2 kişiye ceza kesildi - Haberler
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Bilecik'te yasa dışı av yapan 2 kişiye ceza kesildi

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te yasa dışı av yapan 2 kişiye ceza kesildi

Bilecik'te yasa dışı avlandığı belirlenen 2 avcıya, 7 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yasa dışı avlandığı belirlenen 2 avcıya, 7 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptıkları tespit edildi.

Av kabahat tutanağı düzenlenen 2 kişinin yasa dışı avcılıkta kullandığı 1 adet yan otomatik yivsiz av tüfeğine, 3 adet fişeğe, 1 adet el projektörüne ve avlanmış 2 adet yabani tavşana el konuldu.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından el konulan eşyalar ve av kabahat tutanağı, Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Av kabahat tutanağına istinaden haklarında idari yaptırım kararı uygulanan 2 kişiye 5 bin 102 lira ile 2 yaban hayatında ve ekosistemde tahribata neden oldukları gerekçesiyle 2 bin lira olmak üzere toplamda 7 bin 102 lira idari para cezası kesildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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