Bilecik'te yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan kartal, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dömez köyü yakınlarında devriye görevi icra eden Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir kartal olduğunu fark etti.

Yaralı olarak bulunan kartal, jandarma ekibi tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kartalın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı ifade edildi.