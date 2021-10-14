Bilecik'te yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı - Haberler
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Bilecik'te yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan kartal, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan kartal, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dömez köyü yakınlarında devriye görevi icra eden Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir kartal olduğunu fark etti.

Yaralı olarak bulunan kartal, jandarma ekibi tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kartalın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı ifade edildi.

Bilecik'te yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

Bilecik'te yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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