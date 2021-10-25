Bilecik'te, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinin 3. şubesi açıldı

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinin 515. Şubesinin açılışına katıldı. Vali Dr. Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Mahallesindeki marketin açılışında yaptığı konuşmada, açılışı yapılan marketin Bilecikli hemşehrilerine hizmet vereceğini belirterek, Türkiye Tarım Kooperatiflerinin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz öncülüğünde başlattığı atılımın yansımasına şahitlik ettiklerini ifade etti. Bilecik'e açılan Üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketinin hayırlı olmasını dileyen Vali Dr. Kızılkaya, "Türkiye'de 515'incisini açacağımız marketin sayılarının çoğalmasını diliyorum. Bizler, kooperatiften alışveriş yapmayı çocukluktan biliriz. Türk tarımının, Türk tüketicisinin, Türk ekonomisinin her zaman hizmetinde olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün de bizlere hizmet veriyor. Sayın Genel Müdürümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Açılacak olan bu marketin mahallemize, ilimize, ekonomimize ve tüketicimize hayırlı olmasını diliyorum. " dedi. Belediye Başkanı Semih Şahin de açılışı yapılan mağazanın hayırlı olmasını diledi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, yıl sonu itibariyle hedeflerinin 700 mağaza olduğunu ve 2022 yılının ilk çeyreğinde bu sayının 1000'e ulaşacağını söyledi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bir tarafta tarımsal girdileri çiftçilere veren, üretim sırasında çiftçilere destek veren ve sonrasında ürettiği ürünü pazara taşıma noktasında kabiliyetini artırmaya çalışan bir kurum olduklarını belirtti. Tarımsal girdiler noktasında problemlerinin bulunmadığına dikkati çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, "Şu anda başta bitki besleme, bitki koruma ürünleri olmak üzere her türlü tarımsal girdiyi biz çiftçimize ulaştırıyoruz. Pazarla, tüketici arasında bağ kurma noktasında kabiliyetimiz eksikti. 2017 yılı sonu itibariyle bizim çoğunluğu yem fabrikamızın ihtiyacı olarak aldığımız ürünler olmak üzere çiftçilerden aldığımız ürün toplamı yaklaşık 300 milyon lira civarındaydı. Biz 2021 yılını 3, 7 milyar lirayla kapatacağız. Biz geçtiğimiz 3 yıllık dönem zarfında ortaklarımızdan, çiftçilerimizden aldığımız ürün miktarını 10 kattan fazla artırmışız. " diye konuştu. Hedeflerinin tüketiciyle bir bağ kurmak olduğunu kaydeden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, "Biz bu sene 100 bin tondan fazla ay çekirdeği aldık. İnşallah bu ve buna benzer ürünlerle bir taraftan pazar tarafında yer tutarken, daha sonraki dönemde tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri de çiftçilerimizden sözleşmeli ürettirme noktasında bir yönteme gideceğiz. " dedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, Türk milletinin ve çiftçisinin yararına olan ne varsa yapma gayretinde olacaklarını dile getirdi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ise Bilecik'te açtıkları 515. mağazanın ardından gün sonunda ise 520. mağazayı açmış olacaklarını kaydetti. Son 10-15 yıldır çiftçilere sadece destek değil ürünlerini de almaya başladıklarını anlatan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Yıldırım, farklı tesisler kurarak, bir katma değer oluşturarak onları satmaya başladıklarını vurguladı. İl Müftüsü Ali Erhun'un dua ettirmesinin ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz ve Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Yıldırım, açılış sonrası Vali Kızılkaya'ya mağaza hakkında bilgi verdi. Açılışa, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, il Genel Meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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