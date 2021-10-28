Bilecik'te "Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı" sona erdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirdi.

Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 25-27 Ekim tarihlerinde, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyon'dan gelen 60 UMKE gönüllüsü ile Bilecik ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma ve Eczacıbaşı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yapılan kamp, genel tatbikatla sona erdi.

Çeşitli kuruluşların desteğiyle yapılan kampta, katılımcılar, enkaz, medikal çanta kullanımı, alanda diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel kampçılık, haber leşme teknikleri, olay yeri yönetimi ve triyaj konularında eğitim aldı.

Bilecik ANDA İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinde maksimum fayda sağlayabilmek için kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

İşin uzmanlarından yardım aldıklarını belirten Kısacık, "Bilindiği üzere arama kurtarma faaliyetlerinin en profesyonel ekipleri olan AFAD ve UMKE'nin destekleriyle eğitimlerimizi almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda UMKE'nin yaptığı bu organizasyonda yer aldık. Ayrıca UMKE sayesinde Eczacıbaşı Arama Kurtarma Ekibi ve Doğa Koruma İl Müdürlüğü ile bir araya gelme fırsatı bulduk.

AFAD ekipleri de destek verdi. UMKE gibi bir kurtarma ekibinin varlığı da gerçekten umut verici. Hepsi çok profesyonel ve eğitimli arkadaşlar. Umarım görmeyiz ama ileride meydana gelecek bir afette, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızın bu şekilde profesyonel olmasından çok memnun olduk." diye konuştu.