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Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kentte son günlerde artan motosiklet kazaları dikkat tekiyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kentte son günlerde artan motosiklet kazaları dikkat tekiyor.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezi seyir halindeki İbrahim G. yönetimindeki 11 AAR 965 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen ve Koza Sokak yönüne doğru dönmek isteyen Recep B. idaresindeki 11 AAV 176 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza yere düşen motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

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