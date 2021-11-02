Bilecik'te sis etkili oldu - Haberler
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Bilecik'te sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te son 2 gündür sabahın ilk ışıklarında etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi hayli düştü. Sürücüler özellikle sabah saatlerinde bu durum sonrasında zor durumlar yaşarken, doğa olayını yüksek kesimlerde oturanlar ise hayranlıkla izledi. Binaların arasından süzülen sis bulutları arasından görülen ışıklar da kartpostallık görüntüler oluşturdu. - BİLECİK

Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te sis etkili oldu

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