Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı - Haberler
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Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı

Bilecik'te çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye yapılan başvurular üzerine şehir su şebekesinden alınan numunelerde, kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadığını bildirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye yapılan başvurular üzerine şehir su şebekesinden alınan numunelerde, kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bazı vatandaşların çeşitli sağlık sorunlarıyla Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuruda bulunduğu anımsatıldı.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince belediye şehir su şebekesinden kontrol izleme analizleri alındığı belirtilen açıklamada, "Kontrol izleme analizlerinde suda kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bilecik Valiliği, kentte yaşayan bazı kişilerin çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine ilgili kurumlarca numune ve analiz çalışmaları başlatıldığını bildirmiş, bu doğrultuda başta yemek fabrikaları olmak üzere, öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde gıda denetimlerinde bulunulmuştu. Faaliyetlerinde uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye 51 bin 671 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı

Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı

Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı

Bilecik'te şehir su şebekesinde kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe rastlanmadı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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