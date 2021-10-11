Bilecik'te özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonunun sağlaması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

Programda konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "KAAN" projesinin genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin uyum içinde görev yapmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Özel güvenliğin, 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de nicelik ve nitelik açısından hızla gelişme gösterdiğini dile getiren Kızılkaya, "Bugün özel güvenlik görevlilerimiz, kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonlarında görev yapmaktadır. Özel güvenliğin her geçen gün yükselişi aynı zamanda bir kamu hizmetinin temel taşlarından biri olan güvenlik hizmetinin daha sağlıklı ve daha eşgüdüm içinde yapılmasını önemli hale getirmiştir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da Bilecik'te 697 özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu ve şu ana kadar 133 özel güvenlik personelinin projeye dahil edildiğini bildirdi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde görevli polis başmüfettişleri Ali Saydam ve Akın Acar ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerine bilgiler aktarıldı.

Programda İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri hazır bulundu.