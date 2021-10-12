Bilecik'te otomobilin çarptığı 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi'nden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyreden Nuri Ç. idaresindeki 11 AG 567 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azerbaycan uyruklu Masoumeh N'ye (15) çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.