Bilecik'te otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
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Bilecik'te otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde seyreden Hasan Basri P. yönetimindeki 37 NZ 640 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Esra Ö'ye çarptı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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