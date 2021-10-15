Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Haberler
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Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Sağlık
Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

Bilecik'te vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde aracın teslimi için düzenlenen törende konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık çalışanlarına pandemi süresince gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kızılkaya, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve sanayi kuruluşlarının bağışlarıyla temin edilen aracın devlet, millet beraberliğinin en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Vali Kızılkaya, kanserin hayatı tehdit eden hastalıklardan birisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kanserle mücadelede en önemli yöntem erken teşhis. Erken teşhisi sağlayabilmek adına 'Mobil Kanser Tarama' aracını hizmete almış bulunuyoruz. Emeği geçen kurum ve kuruluşlara, paydaşlarımıza, iş adamlarımıza, sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Birçok hizmetlerinin el ele verilerek yapılacağının bir örneği olarak bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da kanser hastalıklarında erken teşhisin ve tedavinin önemine değinerek, "Kanser hastalığı günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 2'nci sırada yer almaktadır. Kanser hastalıklarında en önemli nokta ise erken teşhis ve tedavidir. Geçtiğimiz yıl içinde Türkiye genelinde 4 adet dijital mamografi cihazı alındı ve bunlardan birisi Bilecik'e tahsis edildi. Cihaz geldikten sonra araç temin edilerek, donanımları tamamlandı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Mobil kanser tarama" aracının temin edilmesinde desteklerde bulunan kuruluşlara plaket veren Vali Dr. Kızılkaya, beraberindekilerle kanser tarama aracının açılışını yaptı.

Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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