Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Ali Erhun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bu yıl "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temasıyla gerçekleştirilen hafta etkinlikleri kapsamındaki ziyarette, Kayıboyu 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri hazır bulundu. Vali Kızılkaya, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İl Müftüsü Erhun, Kızılkaya'ya haftanın tema kitabı olan "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" ile 2021 yılı ekim ayı diyanet dergilerini takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızılkaya, Mevlid-i Nebi Haftası'nın başta Türkiye olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.