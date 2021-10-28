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Bilecik'te market ve bakkallara denetimler arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te market ve bakkallara denetimler arttı

Bilecik Belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, market ve bakkallara son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, market ve bakkallara son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artmaya başlayan son tüketim tarihi geçmiş ürün satışına yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok konuda sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, kentteki bütün market ve alışveriş merkezlerinde gıda ürünlerine yönelik denetim yaptı. Market ve alışveriş merkezlerindeki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, bazı marketlerde tespit ettikleri tarihi geçmiş ürünleri toplayarak, işletmecilere cezai işlem uyguladı. Son iki haftadır tarihi geçmiş ürünlerinin satışına ilişkin artışın olduğuna dikkat çeken zabıta müdürlüğü görevlileri, şehirdeki bütün satış alanlarının kontrol edileceği bilgisini verdi.

Öte yandan görevliler vatandaşların buna benzer sorunlarla karşılaştıklarında 153 numaralı zabıta müdürlüğü telefonlarının aranarak, bilgi verilmesi uyarısında bulundu. - BİLECİK

Bilecik'te market ve bakkallara denetimler arttı

Bilecik'te market ve bakkallara denetimler arttı

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