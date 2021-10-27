Bilecik'te "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" protokolü imzalandı

BİLECİK (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uyguladığı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesinin 2. yılının protokolü imzalandı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, üreticilerin desteklenmesine katkı sağlayacak projenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, projenin köylerden kente göçü de engelleyeceğini ifade etti.

2020 yılında uygulanmaya başlayan projenin 5 yıl boyunca her yıl yenileceğini bildiren Kızılkaya, "5 yıl boyunca toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yapılarak, ilimizdeki küçük kapasiteli işletmelerin büyümesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik'te, 2 binin üzerinde küçükbaş hayvancılık yapan işletme var. İlimizdeki geniş meralarımız, hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvanlarımız için son derece uygun." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın sunumu gerçekleştirmesinin ardından Kızılkaya ve Ziraat Bankası Bilecik Şube Müdürü Mehmet Tahir Savaş, projenin protokolünü imzaladı.

Projeyle, küçükbaş işletmelerinin kapasitelerinin arttırılması, önceden küçükbaş hayvancılık yapan bazı sebepler nedeniyle bırakmak zorunda kalan atıl durumdaki işletmeleri canlandırmak, kapasitesini arttırmak isteyen yetiştiricilere destek olunması amaçlanıyor.

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