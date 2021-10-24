Bilecik'te korona virüs vaka sayılarında yüzde 10'luk artış

BİLECİK (İHA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik'te vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9- 15 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan korona virüs risk haritasını açıkladı. 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı bir önceki haftada 335,14 seviyesindeyken yüzde 10,05'lik artışla 345,19'a çıktı. Bilecik'te güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Bilecik haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.

Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Bilecik'te aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde Bilecik'te 78,7 olarak kayıtlara geçti.

(Cem Kaan Toka/İHA)

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