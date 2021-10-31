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Bilecik'te korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te korkutan çatı yangını Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin büyük uğraşları sonunda söndürüldü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bilecik'te korkutan çatı yangını

BİLECİK - Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin büyük uğraşları sonunda söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Bağlar Caddesi Tavşantepe mevkiine gelmeden 3 katlı bir evin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler tüm çatıyı sararken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma işlemi devam ediyor.

Öte yandan güvenlik amaçlı apartman boşaltılırken, binanın siding kaplama olduğu görüldü.

Bilecik'te korkutan çatı yangını

Bilecik'te korkutan çatı yangını

Bilecik'te korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri
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