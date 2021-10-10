Bilecik'te kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mahmut K. yönetimindeki 11 SE 607 plakalı otomobil, Yeni Bilecik Devlet Hastanesi Kavşağı'nda alt geçitten Yenişehir istikametine dönüş yaptığı sırada Bilecik yönüne seyir halindeki Sabri A'nın kullandığı 11 EK 205 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut K. ile aynı araçta bulunan Neşe K. (41) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri