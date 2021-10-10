DENİZLİ (Habermetre) - Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te iller arası "Ümitler Mix Judo" müsabakaları düzenlendi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İstasyon Spor Salonunda düzenlenen seremoninin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye Judo Federasyonuna ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonluğuna teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi. Sporun, sevgi ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Vali Dr. Kızılkaya, "Sporcularımız bunun en güzel timsalidir. Kardeşliğin ve birliğin kuruluş şehrinde müsabakaları gerçekleştiriyorsunuz. Başarılı olmanın yolu disiplinli ve gayretli çalışmaktan geçiyor. Farklı illerden gelerek burada mücadele edeceksiniz. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum. " dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir de çocuklara, gençlere ve 7'den 70'e herkesin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli sportif faaliyetler sunduklarını ifade ederek, hem sporun tabana yayılması hem de yetenekli sporcuları keşfetme konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocukların ve gençlerin spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın spor yaptırılarak, spor sahalarına çekilerek hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz. Spor bizim için önemlidir. Spor çocuklarımızın gelişimini ve sağlıklı yetişmesini sağlayacaktır. " ifadesinde bulundu. Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve beraberindekilerle birlikte müsabakaları izleyen Vali Dr. Kızılkaya, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Müsabakalara, Bilecik ile birlikte İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Çankırı, Manisa, Denizli, Kocaeli, Karaman, Sakarya ve Kırıkkale ile Samsun'dan 297 sporcu katıldı. 24 takımın mücadele ettiği müsabakalarda, Denizli Belediyespor Kulübü birinci,

Manisa Yunus Emre Belediyespor Kulübü ikinci ve Samsun Canik Belediyespor Kulübü ile Bursagücüspor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

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