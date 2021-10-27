Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bilecik'te kırmızı ışıkta duraklayan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kırmızı ışıkta duraklayan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik- Osmaneli kara yolunda seyreden Mehmet C. idaresindeki 11 EM 118 plakalı otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisindeki ışıklı kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta duraklayan Emrah K. yönetimindeki 11 AV 525 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada iki otomobilin sürücüleri ile Mehmet C. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
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