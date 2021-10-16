Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Söğüt karayolu üzerinde meydana geldi. M.İ.'nin kullandığı 26 AAH 171 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen B.T.'nin kullandığı 16 LCH 16 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 26 AAH 171 plakalı kamyonet sürücü M.İ. ile araçlar içinde yolcu olarak bulunan P.T., O.A. ve M.A. yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan bir kişi Bilecik AFAD ekiplerince kurtartıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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