Bilecik'te 'Genç-ZMO' seçimleri yapıldı

BİLECİK (İHA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bilecik Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) öğrenci üyeleri 'Genç-ZMO' seçimleri yapıldı.

Bilecik Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleşen seçim sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik ZMO Başkanı Güven Sönmez, "Odamıza kayıtlı BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrenci üyelerimizin yanı sıra Bilecik ZMO Başkan Yardımcımız Aytekin Yönter, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen seçim sonucunda Bilecik ZMO-Genç Başkanlığına Hülya Soydaş, Başkan Yardımcılığına Ahmet Karakaplan seçilmiştir. ZMO-Genç üyelerimize ve yöneticilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Bilecik Kent Konseyi çatısı altında ZMO-Genç üyelerimiz ile birlikte 'Gençlik Meclisi' kurulması yönünde adımlar atılmıştır. Bugünün öğrencileri olan meslektaş adaylarımızın birlikte hareket etmelerine, yaşadıkları sorunları birlikte çözümlemelerine, dayanışma içerisinde ortak hedefler ve daha nitelikli bir kariyerin temellerini atmalarında ZMO-Genç çatısı altında daha başarılı olacaklarına inanıyoruz. TMMOB Bilecik ZMO olarak başta genç meslektaş adaylarımıza ev sahipliği yapan ve desteklerini esirgemeyen Kent Konseyi Başkanımız Seyfi Özgen olmak üzere katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK