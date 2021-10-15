Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle açılan kursa katılan engelli bireyler ve aileleri, hafıza teknikleri ve hikayelerle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle açılan kursa katılan engelli bireyler ve aileleri, hafıza teknikleri ve hikayelerle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kur'an-ı Kerim ve İlmihal Kursu" için haftada 5 gün Hürriyet Mahallesi'ndeki dernek binasına aileleriyle gelen 12 kursiyer, Kayı Boyu Camisi 4-6 Yaş Kur'an-ı Kerim Kursu Öğreticisi Asiye Karagöz'ün öncülüğünde günde ortalama 2 saatlik derslere katılıyor.

Bilecik'te 2 yıl önce kurulan derneğin başkanı Aslıhan Volkan, AA muhabirine, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ortaklığında engelli bireylere Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri verildiğini söyledi.

Derslerin keyifli geçtiğini belirten Volkan, "Ailelerimizin hem sosyalleşmesi adına hem de erişilebilirlik sıkıntısı yüzünden ibadethanelere gitmekte zorluk çektiğimiz için burada çocuklarımızla, annelerimizle bir arada çok güzel bir eğitim alıyoruz." dedi.

Kurs binasında engellilerin abdest almasını kolaylaştıran imkanlara sahip olduklarını bildiren Volkan, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocuklarını yanlarında getirmeleri kolay oluyor. Çoğu zaman mahallede komşularımızla bir araya gelmekte bile fiziksel koşulların uygun olmaması sebebiyle sorunlar yaşıyoruz. Çocuklarımız sıkılabiliyor. Bu sıkıntılar nedeniyle aslında sosyalleşemiyoruz. İbadetlerimizi toplu olarak yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kursumuz sayesinde biraz bu durumun önüne geçmiş oluyoruz."

Kurs öğreticisi de öğrenciler ve aileleri de memnun

İşaret dili bilen öğretici Asiye Karagöz de projenin, engelli bireylere katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Kurs süresince engelli bireylere Kur'an-ı Kerim'i sevdirerek öğretmeyi amaçlıyoruz. Burası bir sınıf ortamı değil, bir rehabilite ortamı. Amacımız sıkıştırmak değil, severek ve hafıza teknikleriyle, hikayelerle onlara öğretmek. Onların da ilgisini çekiyor. Tabii ki sağlıklı bir birey gibi devam edemiyoruz. Bir sonraki geldiğimizde diğerini unutmuş olabiliyorlar ama tekrar tekrar gösteriyoruz. Zaten tekrarla olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Her geldiklerinde birlikte okumaya çalışıyoruz. Kendileri de biz de çok keyif alıyoruz."

Yürüme engelli kursiyer Nurcan Çay, kursa gidip gelmenin kendisi için zor olmadığını belirtti.

Ders ortamının güzel olduğunu anlatan Çay, şunları dile getirdi:

"Hocamız çok dikkatli ve çok ilgili. Her anlamıyla çok memnunuz. Kur'an-ı Kerim okumak için şu an harfleri öğreniyorum. Daha önce biliyordum, unutmuşum. Hocamızın desteğiyle çok güzel ilerliyor. Kursa ikinci kez geliyorum. Dersleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Burada bizim için her şey kolay. Zaten o şekilde merkezimiz bizler için çok güzel dizayn edilmiş."

Down sendromlu Rabi Efe ile kursa gelen anne Fatma Efe ise kızının, kursta aile ortamı olduğu için kendisini çok rahat hissettiğini aktardı.

Kızının Kur'an-ı Kerim öğrenmeye hevesli olduğu bilgisini veren Efe, "Daha da hevesle kursa geliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bazen ben gelemiyorum, kendisi geliyor. Burada vakit geçiyor ve çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fuat Oktay İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Işıl Sergen Okan Bayülgen Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te engelliler aileleriyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:49:01. #1.11#