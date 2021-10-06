Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler
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Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Esenköy köyü Tekeciler Mahallesi'nde seyreden A.Y. idaresindeki 11 AU 537 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.

Traktörde bulunan güvenlik çerçevesi sayesinde yaralı kurtulan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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