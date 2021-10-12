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Bilecik'te cuma günleri semt pazarı kurulacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te cuma günleri semt pazarı kurulacak

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile vatandaşları daha rahat alışveriş imkanı bulması amacıyla Beşiktaş Mahallesinde her cuma günü semt pazarı kurulacak.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile vatandaşları daha rahat alışveriş imkanı bulması amacıyla Beşiktaş Mahallesinde her cuma günü semt pazarı kurulacak.

Daha önce Bahçelievler ve İstiklal Mahallesinde başlatılan uygulama genişletilerek, mahalle sakinlerinin kolay ve rahat pazar alışveriş yapmaları sağlanacak. Yeni uygulamaya göre Beşiktaş mahallesi sakinleri bu cuma günü itibariyle Beşiktaş Mahallesi İpek 1 ve Örnek Sokak'ta semt pazarında alışveriş yapma imkanı bulacak. - BİLECİK

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Haber: Bilecik'te cuma günleri semt pazarı kurulacak - Haberler
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