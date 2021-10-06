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Bilecik'te bir mahalleye sağlık ocağı kurulacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te bir mahalleye sağlık ocağı kurulacak

Bilecik Belediye Meclisi kararı ile İsmetpaşa Mahallesi'ne sağlık ocağı kurulması için çalışmalar başlatıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Meclisi kararı ile İsmetpaşa Mahallesi'ne sağlık ocağı kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ekim ayı meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşüldü. Gündemim ilk gündem maddesinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye olunması ve üye olunmasının uygun görülmesi halinde birlik meclisinde belediyeyi temsil etmek üzere belediye başkanının doğal üye olması ve 3 asil 3 yedek üyenin seçimi konusu görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna sevk edildi. İmar konularının da görüşüldüğü toplantıda ayrıca İsmetpaşa Mahallesine sağlık ocağı kurulması için çalışma başlatıldı. Buna göre Beşiktaş Mahallesi tapunun 1416 ada 25 parselde kayıtlı taşınmaz ile İsmetpaşa Mahallesi 751 ada 4 parsel, 299 ada 85 ve 334 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri yapılması konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna sevki yapıldı.

"El birliğiyle İsmetpaşa Mahallesi'ne bir sağlık ocağı kazandıracağız"

Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılması planlanan sağlık ocağı hakkında meclis üyelerine verdiği bilgide, "Bu konu daha önce de gündeme gelmişti. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir böyle bir olanak verdi. Biz de üzerimize düşeni yaparak, yer işini hallettik. El birliğiyle İsmetpaşa Mahallesi'ne bir sağlık ocağı kazandıracağız. Bilecik Belediyesi olarak sağlık ocağı için güzel bir arsa verdik. Onun için ikinci bir sağlık ocağı talebimizi de ileteceğim. Siz meclis üyelerinden de destek bekliyorum. Çünkü Beşiktaş Mahallemiz de büyüyor. Kurulacak sağlık ocağı İsmetpaşa'nın bitişiğinde bir yer. Orada da çok faydalı olacak. Ancak Beşiktaş Mahallesi'ne baktığımızda örneğin bir site var 240 daire. Burası için de ikinci sağlık ocağı talebimi ısrarla dile getireceğim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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