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Bilecik'te bayan jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te bayan jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, köylerde bayanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, köylerde bayanlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) uygulaması hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Osmaneli'ne bağlı Medetli Köyü'nde kadınlara 6284 sayılı kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi sürdüren Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirirken, "Temel bir insan hakkı ihlali olan Kadına yönelik şiddet'in ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilerek kadına yönelik şiddet broşürü dağıttık" denildi. - BİLECİK

Bilecik'te bayan jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Bilecik'te bayan jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

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