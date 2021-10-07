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Bilecik'te 4007 Bilim Şenliği başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik'te 4007 Bilim Şenliği başladı

Bilecik'te 36 etkinlik, 36 atölye, 3 seminer ve 3 yarışmadan oluşacak 4007 Bilim Şenliği düzenlenen programla başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 36 etkinlik, 36 atölye, 3 seminer ve 3 yarışmadan oluşacak 4007 Bilim Şenliği düzenlenen programla başladı.

TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında "Kuruluşun Beşiğinden Bilimin Işığına Bilecik" bilim şenliğini açılışına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Bilecik Öğretmen Evi'nin bahçesinde protokol üyelerinin kurdele kesim töreni sonrası konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şenliğin 3 gün süreceğini anlatarak, "Bu güzel günde sanki böyle bir gül bahçesine girercesine çocukların cıvıltıları, neşesi içerisinde öğrendiklerini uyguladıkları ve gösterebildikleri bir ortamda bulunmaktan son derece mutlu ve keyifli olduğumu ifade etmek istiyorum. TÜBİTAK 4007-4006 projeleri gerçekten öğrencilerimizin uygulama kabiliyetlerini, öğrendiklerini hayata geçirebilme imkanı veren projeler. Bundan dolayı TÜBİTAK'a, TÜBİTAK yetkililerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum, öğretmenlerimizin emeğine teşekkür ediyorum, öğrencilerimizin gayretine teşekkür ediyorum" dedi.

"Teknoloji anlamında yeni kahramanlar arıyoruz"

Vali Kızılkaya, konuşmasının devamında Türkiye'de teknoloji anlamında yeni kahramanlar aradıklarını belirterek, "Bizler aslında bu etkinliklerle öğrencilerimizin içerisinden yeni Selçuk Bayraktarlar, teknoloji anlamında yeni kahramanlar arıyoruz. Çünkü bugün teknoloji öyle nokraya geldi ki ülkeleri ve konuşları çok hızlı bir şekilde değiştiren imkanlar sunuyor. Bugün İnsansız Hava Aracı gelişiminde yakaladığımız imkan belki de dünya askeri stratejisinde bir oyun değiştiriyor. Dolayısıyla bizim yeni nesil ve gelecek kuşaklarda ortaya çıkartabileceğimiz yeni mühendislerin geliştirebileceği yeni teknolojiler kim bilir ülkemize ne gibi imkanların kapısını açacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyelerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırlamış oldukları stantlar gezdi. - BİLECİK

Bilecik'te 4007 Bilim Şenliği başladı

Bilecik'te 4007 Bilim Şenliği başladı

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