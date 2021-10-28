Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi.

Programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title