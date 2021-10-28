Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi.

Programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.