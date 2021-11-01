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Son dakika haberi! Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine seyir halindeki Kadir Mert Ç. idaresindeki 11 AAU 805 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelerek kavşaktan Organize Sanayi Bölgesi giriş yapmak isteyen Aziz E. yönetimindeki 11 RB 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 11 AAU 805 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selda Ç. (47) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Son dakika haberi! Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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