Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi ile Belediye sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Belediye sokak üzerinde seyir halindeki Recep Eren yönetimindeki 16 V 8411 plaka otomobil ile Akmescid Caddesinde seyir halinde bulunan Oğuzhan Atiktürk yönetimindeki 11 AAS 120 plaka otomobil çarpıştı. Kazada 16 V 8411 plaka otomobil içinde yolcu olarak bulunan Ali Ülfer (66) ve Zelha Ülfer (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralarının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın

Yeğeninin üzerinden geçip ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, adliyeye koştu: Ablam tutuklansın

 Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı İdo Tatlıses
Spor Vladimir Putin Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Münir Karaloğlu İdo Tatlıses
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te 2 otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:46:25. #1.11#