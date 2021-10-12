Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ tarafından karşılanan Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı.

Çanakkale Jandarma Eğitim Komutanı Alb. Tolga Yağan'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'a 57. Alay Sancağı hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ali Palabıyık Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:53:41. #1.13#