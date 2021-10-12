Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ tarafından karşılanan Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı.

Çanakkale Jandarma Eğitim Komutanı Alb. Tolga Yağan'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile makamında bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'a 57. Alay Sancağı hediye etti.

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