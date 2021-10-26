Bilecik Belediyeler Birliği müdürlüğüne asaleten atandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik Belediyeler Birliği müdürlüğüne asaleten atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik Belediyeler Birliği müdürlüğüne asaleten atandı

Bilecik Belediyeler Birliğinde uzun zamandır birlik müdür vekilliği görevini yürüten Burhan Sağlık, asaleten atandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyeler Birliğinde uzun zamandır birlik müdür vekilliği görevini yürüten Burhan Sağlık, asaleten atandı.

2010 yılından bugüne Bilecik Belediyeler Birliğinde birlik müdür vekilliği görevini yürüten Burhan Sağlık, asaleten atandı. Sağlık, 2021 yerel yönetimler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavından başarılı sonuç alarak bu atama gerçekleştirildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title