Bilecik Belediyeler Birliği müdürlüğüne asaleten atandı
Bilecik Belediyeler Birliğinde uzun zamandır birlik müdür vekilliği görevini yürüten Burhan Sağlık, asaleten atandı.
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyeler Birliğinde uzun zamandır birlik müdür vekilliği görevini yürüten Burhan Sağlık, asaleten atandı.
2010 yılından bugüne Bilecik Belediyeler Birliğinde birlik müdür vekilliği görevini yürüten Burhan Sağlık, asaleten atandı. Sağlık, 2021 yerel yönetimler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavından başarılı sonuç alarak bu atama gerçekleştirildi. - BİLECİK
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