Bilecik Belediye Başkanı Şahin'den 'içme suyu' açıklaması

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, içme suyu şebeke hatlarında gerekli tetkiklerin yapıldığı belirterek, herhangi bir sağlık sorununa yol açacak bulguya rastlanılmadığını söyledi.

Başkan Şahin, konuyla ilgili yaptığını açıklamada, "Son günlerde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile ilgili olarak Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yoğun başvuruların olduğu gördük. Oluşan sağlık sorunları hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığımıza ilgili yazı ulaştı. Bunun üzerine derhal şehir şebeke suyunda gerekli tetkikler yapılmasını sağladık. Ayrıntılı analizler sonucunda Bilecik şebeke suyunda sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir kirlilik, sorun ya da bulguya rastlanmadı. Bilecik şehir şebeke suyu hattı; 7/24 tam otomatik çevrimiçi klor ölçüm ve dozlama sistemiyle dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik denetimleri de yapılıyor" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

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