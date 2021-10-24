Bigo Live'ın düzenlediği ilk turnuva olan Bigo Live Free Fire Turnuvası duyuruldu

Yapılan son duyurulara göre Bigo Live artık oyun dünyasında. Sınırsız katılım slotu olan ve dikkat çeken 2.300 Amerikan Doları değerindeki ödül havuzuyla, Bigo Live Free Fire Turnuvası, Bigo Live tarafından organize edilecek ilk turnuva olarak oyuncular ile paylaşıldı.

Bigo Live Gaming Türkiye tarafında gerçekleşecek olan ilk turnuva olacak Free Fire Turnuvası'nda takımlar ve aileler, platformun en iyisi olmak için birbiriyle mücadele edecek.

27 ve 28 Ekim tarihlerinde ön elemeleri gerçekleşecek olan turnuvada tüm takımlar büyük final aşamasına kalmak için mücadele verecek. Sınırsız katılım slotunun yer alacağı turnuva, takım formatında gerçekleşecek ve 4'er oyuncudan oluşan takımlar bir sonraki aşamaya geçmek için en iyi oyunlarını ortaya koyacak.

Bigo Live Free Fire Turnuvası Büyük Finali 28 Ekim'de Bigo Live'da canlı yayınlanacak

Ön elemelerin ardından büyük final aşamasına kalmayı başaran en iyi takımlar Bigo Live platformundan canlı yayınlanacak maçlar sonunda büyük ödül sahibi olacak. 2.300 Amerikan Doları değerindeki ödül havuzu sıralamada en üst sırada yer alan ailelere ve takımlara aktarılacak.

Son kayıt tarihinin 26 Ekim Salı günü 23: 00 olarak belirlendiği turnuvaya kayıt olmak için buraya tıklayarak kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri