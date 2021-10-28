BigBossLayf, Twitch Bit olayı hakkında bir açıklama yayınladı!

Geçtiğimiz günlerde bir forum üzerinde patlak veren ve kısa süre içerisinde gündeme bomba gibi düşen Twitch Bit olaylarında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pek çok popüler Twitch yayıncısını bünyesinde bulunduran BigBossLayf ekibi de yayınladığı açıklama ile birlikte bu konu hakkındaki düşüncelerini ve attıkları adımları takipçileri ve kamuoyu ile paylaştı.

28 Ekim Perşembe gününün öğle saatlerinde paylaşılan açıklamada belirtilene göre şirket, bu konu hakkında yaklaşık üç aydır kendi bünyesinde bir soruşturma yönetiyor. Açıklamada ortaklar da dahil olmak üzere temsil hakları şirkete ait olan tüm yayıncıların panel gelirlerinin ay bazında işlendiği ve ortalamanın %5'inden fazla gelir elde eden ayların işaretlendiği belirtilirken, yayıncıların mercek altına alındığı söylendi.

İşaretlenen yayıncıların Bitler, hediye abonelikler, reklam gelirleri, varsa yazışmaların incelendiği de kaydedilen açıklama, "Kesin bu süreçte haksız kazanç elde edenlerden diye baktığımız ismin savunmasının, bizim iddiamızdan daha güçlü olabileceğini, dolayısıyla haksız kazanç elde etmemiş olma ihtimalinin de olduğunu gördük. Yanlış bir kararımızın kariyer koruma sözü ile girdiğiniz yolda, kariyerini yok edebileceğini fark ettik. Süreç giderek bizim araştırmamızı zorlaştırmaya başladı." sözleri ile devam etti.

BigBossLayf: "Konuyu Twitch'e taşıdık"

Geçtiğimiz ayın başlarında konuyu Twitch'e taşıdıklarını söyleyen şirket, canlı yayın platformu ile "Bu konuda yardıma ihtiyacımız olduğunu, sahip olduğumuz verilerin ayırt etmek için yetersiz olduğunu, burada aktif rol oynayıp, haksız kazanç elde eden isim veya isimlerle ilgili kesin bir işlem başlatmasını istediğimizi, bizim tarafımızdan da herhangi bir duyum aldığımızda aylık toplantılar ile bilgilendireceğimizi söyledik." şeklindeki talepler üzerinden iletişime geçtiklerini belirtti.

Açıklamalarının sonunda sürecin kendileri için burada bitmediğinden de bahseden BigBossLayf, verileri incelemeye devam edeceklerini, bir yandan da temsil ettikleri kişilerin haklarını da korumaya devam ettiklerini söyleyip şöyle devam etti:

"Para ne kadar korunması gereken, haksız elde edildiğinde suç olarak değerlendirilen bir değer ise; kişinin itibarı, iletişim bilgileri, yazışmaları, geliri gibi bilgilerin çalınması, paylaşılması, elden dağıtılması da suçtur. Yarın bizi sizinle karşı karşıya getirebilecek hiçbir suça ortak olmayın, çanak tutmayın."

"Ne içimizde ne dışarıda hiç kimse ayrıcalığa sahip değildir"

BigBossLayf açıklamasının sonunda ise "Ne içimizde ne dışarıda hiç kimse ayrıcalığa sahip değildir. Süreç sonuçlandığında haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, haklının yanında olacağız." sözleri ile vurgu yapıldı.

Açıklamanın paylaşılması ile birlikte şirketin kurucu ortaklarından biri olan Okan İlker Demirel de düşüncelerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Oidemirel ismi ile de tanınan Demirel, sürecin kısa bir özetini anlattığı açıklamasında "Kimseyi zan altında bırakmamak, suç işlememek için isim paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız. Henüz kimse ile yollarımızı ayırmadık diye ayırmayacağımız anlamına gelmiyor." ve "Her şey netleştiğinde ak ile kara ayrılacak, gerekli gördüğümüz tüm adımlar atılacak. Kaostan beslenenler ile gerçekten suçlu olduğunu düşündüğümüz paylaşımları ayırt edemeyiz. Suç işlemeyin, isim, veri vs. paylaşmayın." sözlerine yer verdi.

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