Bien, La Vita Duvar Karosu Koleksiyonu ile iç mekanlara hitap ediyor - Haberler
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Bien, La Vita Duvar Karosu Koleksiyonu ile iç mekanlara hitap ediyor

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Bien, La Vita Duvar Karosu Koleksiyonu ile iç mekanlara hitap ediyor

Bien, La Vita duvar karosu koleksiyonuyla iç mekanlara güzellik getiriyor.

Bien, La Vita duvar karosu koleksiyonuyla iç mekanlara güzellik getiriyor.

Bien açıklamasına göre, inovatif ürünleri ve zengin tasarımları ile uluslararası alanda ödüllü çalışmalara imza atan Bien, yaşam alanlarına modern bir doku kazandırıyor.

Bien'in yeni mermer görünümünde tasarıma sahip La Vita duvar karosu koleksiyonu; banyo, salon ve mutfak gibi iç mekanlara bambaşka bir görünüm kazandırırken, estetik ve şıklığı bir araya getiriyor.

Parlak yüzeyi ve mermer desenleriyle La Vita, siyah ve beyaz iki renk çeşidinden oluşan koleksiyonu ve hareketli dekofonu ile göz alıcı bir bütünlük sağlıyor.

La Vita 30 x 90 cm duvar karosu ebatları ve 45 x 45 cm yer karosu ebatlarıyla, iç mekanlarda sadeliği ve derinliği buluşturuyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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