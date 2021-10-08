Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı - Haberler
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Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı

ABD'de Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump'ın kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisine verilmesi için Ulusal Arşivlere talimat verdi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump'ın kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisine verilmesi için Ulusal Arşivlere talimat verdi.

Biden, Trump'ın avukatlarının eski başkanın kayıtlarının Kongreye verilmemesi için talimat çıkarılması için yaptığı talebi reddetti.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine istenilen belgeler ve kayıtların ulaştırılması için hükümet kayıtlarını tutan Ulusal Arşivler Birimine talimat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin bu yönde bir adım attığını teyit ederek, "Biden 6 Ocak soruşturmasına çok önem veriyor. Bu sürecin bir parçası olarak, Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlerden Kongreye ulaştırılmasını önlemek adına bir inisiyatif kullanmayacak." ifadesini kullandı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı - Haberler
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