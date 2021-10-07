Biden yönetimi, Afganlar dışında ülke tarihinde en az mülteci alan yönetim oldu - Haberler
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Biden yönetimi, Afganlar dışında ülke tarihinde en az mülteci alan yönetim oldu

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden yönetimi, Afganlar dışında ülke tarihinde en az mülteci alan yönetim oldu

ABD'de Joe Biden yönetimi, 30 Eylül'de sona eren 2021 mali yılında, ülke tarihinde 1 yıl içinde en az mülteci kabul eden yönetim olarak tarihe geçti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, 30 Eylül'de sona eren 2021 mali yılında, ülke tarihinde 1 yıl içinde en az mülteci kabul eden yönetim olarak tarihe geçti.

Biden yönetimi, Afganistan'daki "olaylı" geri çekilme sürecinde 60 bin Afganı ABD'ye getirerek mültecilik süreçlerini başlattı ancak bunun dışında mülteci kabulünde oldukça düşük bir performans sergiledi.

ABD Dışişleri Bakanlığınca açıklanan verilere göre, 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden yönetimi, 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 dönemini kapsayan 2021 mali yılı için mülteci kabul kotasını 62 bin 500'e çıkarsa da bu süreçte sadece 11 bin 411 mülteciyi ülkeye kabul etti.

Bu rakamı, "ABD tarihindeki en düşük mülteci kabul oranı" olarak tarihe geçti.

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlik politikalarını sert bir dille eleştiren Biden'ın, kendi başkanlığının ilk 9 ayında bu kadar az mülteci alması eleştirilere yol açtı.

Öte yandan Afganların, "mülteci" statüsünde değil de kısa süre yasal bulunma hakkı veren "insani sığınma" statüsünde alınması, söz konusu istatistiğe etki etmedi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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