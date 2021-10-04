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Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, bugün Beyaz Saray'da, Stoltenberg'le bir araya geldiği bildirildi.

Uluslararası güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, NATO'nun Transatlantik savunmayı korumak için gösterdiği çabalarının da değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Biden'ın, ABD'nin NATO'ya güçlü desteğini ve savunmanın güçlendirilmesinin önemini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Stoltenberg ile görüştüğü ifade edildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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