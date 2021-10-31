Biden, İran'ın nükleer programını engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu söyledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, İran'ın nükleer programını engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu söyledi

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Biden, İran'ın nükleer programını engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden; İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile İran nükleer program üzerine yaptıkları dörtlü toplantıda, İran'ı "nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğu" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden; İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile İran nükleer program üzerine yaptıkları dörtlü toplantıda, İran'ı "nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğu" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da G-20 Zirvesine katılan ABD Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, "Dün (İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda, İran'ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun, diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik." ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran'ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran'a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, "Bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak." yanıtını verdi.

Suriye'de ABD güçlerine saldırı

Suriye'de Irak sınırındaki El Tanıf üssünde konuşlu ABD güçlerine yönelik drone saldırısına yanıt verip vermeyeceklerine ilişkin bir soruya da Biden, ABD'nin her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldıranlara karşılık vereceğini ifade etti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title