"Biden'ın F-16'lar Konusunda Yaklaşımı Olumlu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği basın toplantısında "ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik desteği konusundaki üzüntümüzü ifade ettik" dedi, Biden'ın F-16'lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği basın toplantısında "ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik desteği konusundaki üzüntümüzü ifade ettik" dedi, Biden'ın F-16'lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu kaydetti
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