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Biden, Havana Sendromu mağdurlarına daha iyi tıbbi hizmet için hazırlanan kanunu imzaladı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, Havana Sendromu mağdurlarına daha iyi tıbbi hizmet için hazırlanan kanunu imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, "Havana Sendromu" adı verilen gizemli hastalığa yakalanan kişilere daha iyi tıbbi hizmet sağlanması için hazırlanan yasayı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Havana Sendromu" adı verilen gizemli hastalığa yakalanan kişilere daha iyi tıbbi hizmet sağlanması için hazırlanan yasayı onayladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün "Havana Kanunu" olarak nitelendirilen yasayı imzaladığını duyurdu.

Gizemli hastalığa yakalanan ve nedeni henüz belirlenemeyen hastalığa yakalanan ABD hükümeti çalışanları için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı istediklerini belirten Biden, söz konusu kanunu geçiren Kongreye de teşekkür etti.

Söz konusu kanun ile "Havana Sendromu" adı verilen hastalığa yakalanan ABD'li diplomatlar, casuslar ve ordu üyelerine sağlık masrafları için finansal destek sağlanacak.

Havana Sendromu nedir?

Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görülmüştü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haber de, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromu'na rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

Hastalık son olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güneydoğu Asya ziyaretinde görevli ABD'nin Vietnam Büyükelçiliğinin bir çalışanında ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde tespit edilmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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