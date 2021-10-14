Biden, G20 Liderler Zirvesi öncesi Papa ile bir araya gelecek - Haberler
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Biden, G20 Liderler Zirvesi öncesi Papa ile bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Biden, G20 Liderler Zirvesi öncesi Papa ile bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi 29 Ekim'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geleceği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi 29 Ekim'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geleceği açıklandı.

İtalya'da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalya'ya yapacağı ziyaret hakkında açıklama geldi. Açıklamada, Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın 29 Ekim'de Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geleceği aktarılarak, Biden ve Papa'nın Covid-19, iklim değişikliği ile mücadele ve insan onuruna saygıya dayalı çabalar üzerinde birlikte çalışmayı tartışacakları ifade edildi.

Biden, eski Başkanı John F. Kennedy'den bu yana ABD'nin ikinci Katolik başkanı olarak biliniyor.

-İHA-

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