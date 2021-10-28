Biden'dan Sudan'da "barışçıl gösterilere izin ve geçiş hükumetinin yeniden kurulması" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, darbe girişiminin yaşandığı Sudan'da orduya "barışçıl gösterilere izin verme ve sivillerin liderliğindeki geçiş hükümetinin yeniden kurulması" çağrısında bulundu.

Biden, Sudan'daki darbe girişimi ve ardından yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklamada yaptı.

Birçok uluslararası kuruluşun Sudan'daki darbe girişimini kınadığını anımsatan Biden çağrısını şöyle dile getirdi:

"Sudan ordusuna mesajımız çok kuvvetli ve nettir, Sudan halkının barışçıl protestolar düzenlemesine izin verilmeli ve sivillerin liderliğindeki geçiş hükümeti tekrar kurulmalıdır. Sudan ordusunu gözaltına aldıkları kişileri bir an önce serbest bırakmaya, geçiş hükümeti kurumlarını 2019 Anayasa Deklarasyonu ve 2020 Cuba Barış Anlaşması'na uygun şekilde yeniden kurmaya davet ediyorum."

Biden, demokratik geçiş dönemi için Sudan halkına desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, "Özgürlük, eşitlik, hukukun üstün olduğu hükümet, insan haklarına saygı Sudan'ın geleceğinin güvenliği ve refahının temeli olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sudan'da yaşananlar

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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