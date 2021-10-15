Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinin onayını alarak masasına gelen tasarıya imza attı.

Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngörüyor. Borç limitinin geçici olarak artırılmasıyla federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde geçen hafta anlaşmaya varmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

Yunanistan ile ABD 'Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

 ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor

 ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada olacak

ABD ve İsrail'den İran'a uyarı: Diplomasi başarısız olursa diğer seçenekler masada olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Nihal Yalçın Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kerem Aktürkoğlu Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 04:06:26. #1.12#