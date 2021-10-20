Biden, Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından "endişeli" olduğunu belirtti - Haberler
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Biden, Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından "endişeli" olduğunu belirtti

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Biden, Pensilvanya eyaletine hareket etmeden önce Andrews Askeri Hava Üssü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Joe Biden, bir gazetecinin "Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından dolayı endişeli misiniz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haber de, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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