Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak. Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın sanal olarak düzenlenecek olan ASEAN-ABD Zirvesi'ne katılması bekleniyor. ABD'nin Brunei Büyükelçiliğinin basına verdiği demeçte, Biden'ın bu hafta ASEAN-ABD Zirvesi için ABD heyetine liderlik edeceği aktarıldı. Biden'ın zirvede Covid-19 aşı dağıtımı, iklim değişikliği, tedarik zincirleri ve altyapı konularında işbirliğini ele alması bekleniyor.

ABD, eski Başkan Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi'nden bu yana başkanlık düzeyindeki toplantılara katılmadı. Biden, 4 yıl aradan sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Büyükelçilerin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

Büyükelçilerin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title