Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak
ABD Başkanı Joe Biden, yarın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak.
ABD Başkanı Joe Biden, yarın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak. Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak.
ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın sanal olarak düzenlenecek olan ASEAN-ABD Zirvesi'ne katılması bekleniyor. ABD'nin Brunei Büyükelçiliğinin basına verdiği demeçte, Biden'ın bu hafta ASEAN-ABD Zirvesi için ABD heyetine liderlik edeceği aktarıldı. Biden'ın zirvede Covid-19 aşı dağıtımı, iklim değişikliği, tedarik zincirleri ve altyapı konularında işbirliğini ele alması bekleniyor.
ABD, eski Başkan Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi'nden bu yana başkanlık düzeyindeki toplantılara katılmadı. Biden, 4 yıl aradan sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak. - WASHINGTON