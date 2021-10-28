BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 30 Ekim 2021'de Açılıyor - Haberler
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BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 30 Ekim 2021'de Açılıyor

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BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 30 Ekim 2021'de Açılıyor

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2205-Lisans Burs Programı 2021 yılı 2. dönem çağrısı 30 Ekim 2021'de başvuruya açılıyor.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2205-Lisans Burs Programı 2021 yılı 2. dönem çağrısı 30 Ekim 2021'de başvuruya açılıyor. Başvurular, 19 Kasım 2021 saat 17: 30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb. tubitak. gov. tr) üzerinden alınacaktır.

2205-Lisans Burs Programı hakkında bilgi almak ve çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 30 Ekim 2021'de Açılıyor

BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 30 Ekim 2021'de Açılıyor

Habermetre - Son Dakika Haberleri
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