BİDEB 2205 Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 30 Ekim 2021'de Açılıyor

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2205-Lisans Burs Programı 2021 yılı 2. dönem çağrısı 30 Ekim 2021'de başvuruya açılıyor. Başvurular, 19 Kasım 2021 saat 17: 30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb. tubitak. gov. tr) üzerinden alınacaktır.

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